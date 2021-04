NRW schickt Schüler ab Montag in den Distanzunterricht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die meisten der 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen findet nach den Osterferien kein Unterricht mehr in den Klassenräumen statt. Ab Montag werde es wieder Distanzunterricht geben, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag. Die «Rheinische Post» und der WDR berichteten, dass die Abschlussklassen davon aber ausgenommen werden sollen.