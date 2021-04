Ministerin: Abiturprüfungen starten wie geplant am 23. April

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen sollen trotz der Corona-Pandemie planmäßig am 23. April mit dem Fach Englisch starten. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag an. Für die Abschlussklassen soll es nach den Osterferien - anders als für die übrigen Jahrgänge - weiter Präsenzunterricht zur Vorbereitung auf die Prüfungen geben.

Von dpa