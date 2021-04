Linienrichter: Autogramm von Haaland war für guten Zweck

Sovre hatte am Dienstagabend nach dem Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Fußball-Champions League bei Manchester City (1:2) beim Gang in die Kabine um ein Autogramm gebeten, wie beim englischen TV-Anbieter BT Sport zu sehen war. Dieses ungewöhnliche Ansinnen hatte für Aufregung und teils für Kritik gesorgt

Ob der Fall beim europäischen Fußball-Verband UEFA noch ein Nachspiel hat, ist offen. Man werde die Angelegenheit nicht kommentieren, teilte die UEFA auf Anfrage mit. In einem Schreiben an die Schiedsrichter-Teams bezeichnete es der Verband aber als inakzeptabel und unwürdig, sich Autogramme von Spielern zu holen.

«Wenn du genauso respektiert werden willst wie die Spieler, warum fragst du sie dann nach ihrer Unterschrift oder ihrem Trikot?», heißt es in dem Schreiben von UEFA-Schiedsrichter-Chef Roberto Rosetti, aus dem der britische TV-Sender Sky Sports zitierte. «Es ist einfach inakzeptabel, es ist eine Frage der Würde, und vergessen Sie nicht all die Fernsehkameras - sie fangen alles ein.»

Der Verein «SOS Autism» aus Sovres Heimatregion Bihor nahm den Linienrichter in Schutz und bot ihm die Ehrenmitgliedschaft an. Man danke ihm für die Spenden, ohne die der Verein nicht arbeiten könne, erklärte die Vorsitzende Simona Zlibut dem Portal «gsp.ro».

Sovre schätzt, dass er etwa 250 Autogramme gesammelt und an «SOS Autism» verschenkt habe. Barcelona Superstar Lionel Messi habe ihm sogar neun Autogramme gegeben, nachdem er ihm erklärt habe, dass diese für einen guten Zweck seien. Seine Autogrammjagd sei bisher stets diskret geschehen. Nun aber habe zufällig in Manchester eine TV-Kamera sein Treffen mit Haaland festgehalten.

