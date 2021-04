Schulen in NRW machen zu - Tests nicht pünktlich ausgeliefert

Zu spät, zu ineffektiv

Der deutsche Föderalismus hat seine historische, identitätsstiftende und wohl auch verwaltungsimmanente Berechtigung – ohne jeden Zweifel. In der aktuellen Corona-Krisenlage besteht dieser bundesstaatliche Aufbau den Stresstest aber in keiner Weise – genauso wie die Organisation der Verteilung von Schnelltests durch eine vom Land NRW beauftragte Logistikfirma.

Dies gilt für die vielstimmig verlaufenden Ministerpräsidentenrunden, die in wichtigen Entscheidungen zu oft partei- oder regionalpolitischen Interessen folgen. Fast noch schädlicher wirkt sich die Schwerfälligkeit einer Kultusministerkonferenz aus, die erst zwei Tage vor dem Ende der Osterferien zusammenfindet. Eltern, die drei Tage vor Unterrichtsstart nicht wissen, ob und wie ihre Kinder in die Schule gehen können, Schulen, die sich nicht in ausreichender Zeit auf die für alle schwierige Form des Distanzunterrichts einstellen können, Kinder und Jugendliche, die einfach eine gewisse Planungssicherheit für ihr Leben und Lernen in der kommenden Woche haben möchten – all dies scheint den Bildungsministern der Länder nicht Anlass genug, sich früher zu treffen, schneller zu entscheiden und dies dann unfallfrei umzusetzen.

Natürlich ist die Verteilung von Hunderttausenden Tests in einem 18-Millionen-Land wie NRW eine logistische Herausforderung. Aber wenn dies Discountern, Firmen und Fußballvereinen gelingt, ist die sich verzögernde Bereitstellung der Tests ein weiterer Beweis dafür, dass es um Effizienz und Geschwindigkeit von Verwaltungshandeln nicht gut bestellt ist. Die Leidtragenden im wahren Sinn des Wortes sind ab Montag Millionen von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen, denen erneut das Recht auf Bildung, auf Teilhabe am sozialen und inhaltlichen Lernen und Leben genommen wird. Keine Kleinigkeit, liebe Schulministerin.

von Frank Polke