Wilhelm Krüggeler ist Familienforscher Die Geschichte der anderen

Haben meine Vorfahren im Dreißigjährigen Krieg gelitten? Waren sie Rädelsführer in den finsteren Zeiten der Hexenverfolgung? Wer es wissen will, ist bei Genealogen wie Wilhelm Krüggeler an der richtigen Adresse. Von Annegret Schwegmann