NRW-Industrie produzierte im Jahr 2020 deutlich weniger

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Industrieproduktion ist in Nordrhein-Westfalen im Corona-Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Insgesamt stellten die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes, des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden Waren im Wert von 266,6 Milliarden Euro her, wie das Statistische Landesamt IT.NRW in Düsseldorf am Freitag mitteilte. Gegenüber 2019 war das ein Rückgang um 9,3 Prozent.

Von dpa