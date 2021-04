A 59 soll Montag bei Duisburg mit Tempo 40 befahrbar sein

Duisburg (dpa/lnw) - Die derzeit in Duisburg voll gesperrte Autobahn 59 soll mit dem Ende der Osterferien am kommenden Montag wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Nahe der Ausfahrt Wanheimerort hatte sich an einer Brücke ein 15 bis 20 Zentimeter breiter Spalt aufgetan. Dieser werde nun mit Metallplatten provisorisch abgedeckt, sagte Autobahn-Sprecher Tobias Zoporowski am Freitag.

Von dpa