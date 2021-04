BGH überprüft erstes «Cum-Ex»-Urteil am 15. Juni

Karlsruhe (dpa) - Ein gutes Jahr nach dem Urteil im allerersten Strafprozess um umstrittene «Cum-Ex»-Deals will der Bundesgerichtshof (BGH) am 15. Juni über die Revisionen verhandeln. Das teilten die obersten Strafrichter in Karlsruhe am Freitag mit. Grundsätzlich könnten sie ihr Urteil am selben Tag verkünden, in einem so komplexen Verfahren ist das aber unwahrscheinlich. (Az. 1 StR 519/20)

Von dpa