14-Jähriger bedroht Mann mit Messer und greift Polizisten an

Essen (dpa/lnw) - Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat einen Mann mit einem Messer bedroht und später einen Polizeibeamten angegriffen. Einem 45-Jährigen war an zwei Tagen in Folge eine Gruppe von fünf Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 14 Jahren aufgefallen, die einen Mülleimer abtrat. Der ersten verbalen Auseinandersetzung am Mittwoch folgte die zweite Begegnung am Donnerstagnachmittag. Aus dem Auto heraus habe der Anwohner die Kinder erneut ermahnt und auf ihr Fehlverhalten angesprochen, teilte die Polizei mit.

Von dpa