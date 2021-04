Beerdigung von Großfamilien-Mitglied bisher ohne Probleme

Leverkusen (dpa) - Bei der Trauerfeier einer Großfamilie in Leverkusen ist es am Freitag zunächst nicht zu den befürchteten Problemen mit Menschenansammlungen gekommen. «Aus unserer Sicht ist es bisher ruhig», sagte eine Stadtsprecherin am Mittag. Die Trauergäste seien anhand einer vorher eingereichten Namensliste zu der Beerdigung auf den Friedhof gelassen worden. Nur vereinzelt seien weitere Menschen gekommen. Diese habe man dann abgewiesen. Die Auflagen seien nach erster Einschätzung eingehalten worden.

Von dpa