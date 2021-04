Delbrück (dpa/lnw) - Nach einen Verdachtsfall auf Geflügelpest im Kreis Paderborn müssen in Delbrück rund 155 000 Junghennen getötet werden. Das teilte der Kreis am Freitag mit. Eine Bestätigung des Ausbruchs mit dem hoch ansteckenden Geflügelpestvirus H5N8 in einem Betrieb im Sperrbezirk durch das Friedrich-Loeffler-Institut wird laut Mitteilung für Samstag erwartet.

Von dpa