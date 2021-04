Linke wollen Verzicht Wagenknechts auf Bundestagskandidatur

Wagenknecht tritt an diesem Wochenende in Nordrhein-Westfalen als Spitzenkandidatin auf Platz eins der Landesliste an, um bei der Wahl am 26. September in den Bundestag gewählt zu werden.

Mit ihrem neuen Buch verunglimpfe Wagenknecht Bewegungen wie Unteilbar, Black Lives Matter oder Fridays for Future als «selbstgerecht», warf ihr etwa der bayerische Politiker Johannes König im «Spiegel» vor. Wagenknechts Buch sei «eine Kriegserklärung an Hunderttausende junge Menschen, die uns wählen und sich für Klimaschutz und Antirassismus einsetzen», sagte der Linken-Abgeordnete Niema Movassat dem Nachrichtenmagazin. Wagenknecht wies die Kritik an ihrem Buch dem «Spiegel» zufolge zurück.

