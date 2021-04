18-Jähriger nach Messerangriff auf Radfahrer festgenommen

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem Messerangriff auf einen Radfahrer in Dortmund hat die Polizei einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen gefasst. Es sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden, teilten die Ermittler am Freitag mit. Der Radler war Ende März in einem Dortmunder Wald überraschend attackiert und schwer verletzt worden. Passanten hatten Erste Hilfe geleistet und einen Notarzt gerufen. Zum möglichen Tatmotiv und zur Nationalität machte die Polizei am Freitag zunächst keine Angaben.

Von dpa