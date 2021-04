BVB startet in Stuttgart ohne Can - VfB ohne Castro

Stuttgart (dpa) - Emre Can steht nicht in der Startelf von Borussia Dortmund für das Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart. Für den deutschen Fußball-Nationalspieler rückt Thomas Delaney in die Mannschaft von Trainer Edin Terzic. Im Vergleich zur jüngsten 1:2-Niederlage im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City nimmt der Coach eine weitere Änderung vor. Anstelle von Ansgar Knauff steht Giovanni Reyna in der ersten Elf der Borussia. Der US-Amerikaner bildet gemeinsam mit Marco Reus und Erling Haaland das Offensivtrio der Westfalen.