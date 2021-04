Frauen öffnen Postsendungen und klauen Retourensendungen

Meschede (dpa/lnw) - Eine Mitarbeiterin eines Postunternehmens in Meschede im Sauerland ist dabei erwischt worden, wie sie Briefe geöffnet und nach Bargeld durchsucht hat. Die Polizei hatte Angaben vom Sonntag zufolge in der Poststelle ermittelt, weil Sendungen verschwunden waren. Die 29-Jährige war für eine von der Post beauftragte Firma im Dienst, um Briefkästen und Packstationen zu leeren. Mit einer Freundin hatte sie bereits mehrere Briefe geöffnet. In ihrem Auto fand die Polizei am Samstag zudem Kleidungsstücke, die vermutlich aus Retourensendungen stammen. Die Tatverdächtige stand den Angaben nach unter Drogeneinfluss. Gegen ihre Freundin lag ein Haftbefehl vor.

Von dpa