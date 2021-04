Düsseldorf droht Corona-Notbremse: Krisenstab tagt am Montag

In der Landeshauptstadt lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 109,3. Am Freitag war die 100er Marke erstmals überschritten worden. Wie es konkret weiter geht, soll laut einem Stadtsprecher am Montag beraten werden. Dann tage der Krisenstab. Gemäß der Coronaschutz-Verordnung müssten die Einschränkungen bereits am Dienstag in Kraft treten.

Museen oder der gerade erst wieder geöffnete Wildpark müssten dann entweder schließen oder wären nur mit negativem Corona-Test zu betreten. Gleiches würde für den Handel gelten, da für viele Läden grundsätzlich nur «Click & Collect» erlaubt wäre. Über die Sonderregelung mit den Schnelltests als Eintrittskarte müsste die Stadt mit dem Gesundheitsministerium sprechen. Die Stadt Köln hatte entsprechende Lockerungen erst eingeführt - und vergangenen Freitag wieder zurückgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210411-99-160902/2