Patientenschützer: Laschet will «Impfreihenfolge zerlegen»

Schließlich - so Brysch - seien 90 Prozent der Corona-Toten älter als 70 Jahre. «Doch der Ministerpräsident hat es in seinem Bundesland nicht geschafft, allen 80-Jährigen im ersten Quartal ein Impfangebot zu machen», so der Patientenschützer.

Laschet hatte angesichts steigender Impfstofflieferungen der «Bild am Sonntag» gesagt: «Wenn zum Ende des Frühjahrs die großen Impfstoffmengen kommen, sollten die Impfprioritäten fallen und die Impfungen für alle Menschen geöffnet werden. Das wäre ein wichtiger Baustein für die Brücke zu einem Sommer mit viel mehr Freiheit.»

© dpa-infocom, dpa:210411-99-161218/2