Explosion bei Böllerbau: Mann erleidet schwere Verbrennungen

Werne (dpa/lnw) - Ein Mann hat durch eine Explosion von selbstgemischten chemischen Substanzen schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Armen erlitten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 31-Jährige hatte demnach am Samstagmorgen in Werne (Kreis Unna) ein Krankenhaus aufgesucht. Ärzte alarmierten aufgrund der Verletzungen die Polizei. Bei Untersuchungen von Feuerwehr und Sprengstoff-Experten des Landeskriminalamtes zeigte sich, dass der Mix aus Substanzen in der Wohnung des Mannes zu einer unbeabsichtigten Zündung geführt hatte. Der 31-Jährige hatte vermutlich Böller in Eigenregie herstellen wollen, wie es hieß.

Von dpa