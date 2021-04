Sinkgraven für Bayer-Trainer Wolf wieder «eine Option»

Leverkusen (dpa/lsw) - Linksverteidiger Daley Sinkgraven könnte nach seinem Muskelfaserriss im Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim wieder in die Anfangsformation von Bayer Leverkusen rücken. Der 25-Jährige sei «eine Option», kündigte Trainer Hannes Wolf am Sonntag an. Sinkgraven spielte zuletzt Anfang Februar. Für den ebenfalls nach einem Kreuzbandriss genesenen Paulinho komme ein Einsatz hingegen noch zu früh. Mit dem Duell am Montagabend (20.30 Uhr/DAZN) in Sinsheim endet der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

