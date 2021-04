Kainz und Andersson in Kölner Startelf - Mainz mit da Costa

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln startet mit seinen Rückkehrern Sebastian Andersson und Florian Kainz in das Bundesliga-Abstiegsduell mit dem FSV Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Beide zuletzt verletzten Spieler kamen in der vergangenen Woche beim 0:1 in Wolfsburg zu ersten Kurzeinsätzen. Abwehrspieler Sebastian Bornauw sitzt zunächst auf der Bank. Nicht im Kader steht Winter-Neuzugang Emmanuel Dennis, mit dessen Leistungen Trainer Gisdol nicht zufrieden war. Bei den Mainzern startet Danny da Costa wieder auf der rechten Seite. Im Angriff spielt Karim Onisiwo für Robert Glatzel.

