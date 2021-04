Lagerhalle für Holz abgebrannt: 150 Feuerwehrleute löschen

Viersen (dpa/lnw) - Eine Lagerhalle für Holz ist am Montagmorgen in Viersen abgebrannt. Als die Feuerwehr gegen drei Uhr am Brandort eintraf, brannte die Halle bereits vollständig, berichtete ein Sprecher. Die Flammen schlugen weithin sichtbar in die Höhe. In der Halle lagerte das Holz auf mehreren Etagen. Nach etwa vier Stunden sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, teilte ein Sprecher der Stadt Viersen mit. Ein Übergreifen auf andere Gebäude in der Nachbarschaft, darunter auch nahe gelegene Wohnhäuser, sei verhindert worden. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Von dpa