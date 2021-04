Funkel und Köln sprechen über Trainer-Job: «Sieht gut aus»

Köln (dpa) - Friedhelm Funkel soll den 1. FC Köln als Nachfolger von Markus Gisdol vor dem Abstieg bewahren. Der 67-Jährige bestätige dem Kölner «Express» entsprechende Kontakte mit seinem ehemaligen Club. Am (heutigen) Montag sei der Trainer-Routinier zum finalen Gespräch am Geißbockheim. Gegen 21.30 Uhr am Sonntagabend nach dem mit 2:3 verlorenen Spiel gegen den Mitkonkurrenten FSV Mainz 05 habe er einen Anruf von Sportchef Horst Heldt erhalten. «Es sieht gut aus, dass wir das hinbekommen. Ich weiß, dass die Aufgabe anspruchsvoll wird», sagte Funkel, der von 2002 bis 2003 schon einmal Cheftrainer der Kölner war, nach dem Gespräch mit dem FC-Geschäftsführer.

Von dpa