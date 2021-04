Krefeld-Coach will kommende Saison um Titel spielen

Von der Meisterschaft ist der sportlich und wirtschaftlich angeschlagene Club vom Niederrhein seit Jahren freilich weit entfernt. Seit Jahren krebsen die Pinguine am Tabellenende der DEL rum. In der Vorsaison entging man nur knapp der Insolvenz. Auch in dieser Spielzeit zeigt sich der Kader kaum konkurrenzfähig. Mit nur 15 Punkten aus 34 Spielen ist der Tabellenletzte der Nord-Gruppe das mit Abstand erfolgloseste Team der gesamten Liga.

