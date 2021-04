Vier Räuber sollen Ehepaar in Haus brutal überfallen haben

Kerpen (dpa/lnw) - Vier Täter sollen in Kerpen bei Köln ein älteres Ehepaar auf brutale Weise überfallen haben. Die Unbekannten seien in der Nacht zu Sonntag auf das Grundstück der Senioren gelangt, teilte die Polizei mit. Am Haus hätten sie dann ein Fenster und eine Balkontür aufgebrochen, um in das Gebäude zu kommen. Dort seien die beiden Senioren - beide über 70 Jahre alt - überwältigt und gezwungen worden, Schmuck und andere Wertgegenstände herauszugeben. Körperlich blieb das Paar glücklicherweise unverletzt.

Von dpa