Jörg van den Berg übernimmt Leitung am Museum Morsbroich

Leverkusen (dpa/lnw) - Der Kurator Jörg van den Berg wird neuer Direktor des Museums Morsbroich in Leverkusen. Der 55-Jährige trete die Position zum 1. August an, teilte die Stadt Leverkusen am Montag mit. Van den Berg habe weit gefächerte Erfahrungen als Kurator und Fachkenntnisse unter anderem in Vermittlung, Lehre und Strategieentwicklung, erklärte Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD). Das Museum Morsbroich ist ein angesehenes Museum für Gegenwartskunst. 2018 hatte der damalige Direktor Markus Heinzelmann die Leitung abgegeben. Zuvor hatte der Stadtrat ein Konzept zur Zukunftssicherung für das Museum beschlossen und damit eine Zeit der Unsicherheit beendet.

Von dpa