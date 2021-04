Polizei stoppt Party: Schnaps- und Fälschungsverkauf?

Paderborn (dpa/lnw) - Nach Beschwerden über laute Musik in einer Gewerbehalle hat die Polizei am Samstagabend in Paderborn eine illegale Party gestoppt. Es seien Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung gegen 44 mutmaßliche Teilnehmer erstattet worden, teilte die Polizei am Montag mit. In der Halle fanden die Beamten kartonweise Plagiate von Kleidung und Taschen, eine Verkaufsstelle für hochprozentigen Alkohol in großen Mengen sowie Hinweise auf illegale Glückspiele.

Von dpa