Projekt: Unternehmen bohrt Tunnel für Starkstromleitung

Legden (dpa) - Mit einem 110 Tonnen schweren Großbohrer will ein Spezialunternehmen im Münsterland einen fast vier Meter breiten Erdtunnel für eine Höchstspannungsleitung bohren. Am heutigen Dienstag (7.30 Uhr) beginnen die Arbeiten. Insgesamt umfasst die geplante Höchstspannungsleitung 180 Kilometer von Dörpen in Niedersachsen bis Wesel am Niederrhein. Damit sollen große Mengen Windstrom aus Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee zum Weseler Netzknotenpunkt bringen. Von dort wird der Strom weiter ins Rheinland und ins Ruhrgebiet verteilt. Die Leitung ist ein wichtiges Energiewendeprojekt, nach jetzigem Stand soll sie 2024/25 in Betrieb gehen.

Von dpa