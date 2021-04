Verletzte Familienehre: Prozess nach Schüssen vor Diskothek

Neben Faustschlägen und Tritten fielen mehrere Schüsse auf die Türsteher. Eines der Opfer hatte einen Durchschuss im Oberschenkel sowie Hämatome und Prellungen am Rücken und an den Rippen. Ein zweites Opfer erlitt neben Prellungen am Kopf einen Streifschuss an der Hand.

Der erste Prozess platzte im Frühjahr 2019, nachdem die Vorsitzende Richterin krank geworden war. Einer der Angeklagten kam frei, nachdem er bereits lange in Untersuchungshaft gesessen hatte. Die Corona-Pandemie verhinderte einen früheren Neustart. Jetzt muss alles neu verhandelt werden. Auch bereits vernommene Zeugen müssen nochmals vor dem Landgericht Bielefeld aussagen. Dafür sind jetzt bis Januar 2023 insgesamt 67 weitere Termine angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-176943/2