Bernd Stelter will nie in Rente gehen

Köln (dpa) - Für Bernd Stelter, Kabarettist und TV-Moderator, ist ein Ruhestand undenkbar. «Ich habe für die Zukunft vieles vor, aber eines sicher nicht: Jemals in Rente zu gehen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Wahrscheinlich werde ich irgendwann später mal etwas weniger arbeiten, aber ich werde nie ganz aufhören», sagte Stelter, der am 19. April 60 Jahre alt wird.