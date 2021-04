Baumgart: «Werde wie eine Kuh durchs Dorf getrieben»

Köln hatte sich am Sonntag von Markus Gisdol getrennt, bis zum Saisonende übernimmt Routinier Friedhelm Funkel. Zuvor war Baumgart bereits mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden.

«Schalke ist immer noch die größte Herausforderung, die du im deutschen Fußball haben kannst. Wenn man über so etwas nachdenkst und das wurde schon reininterpretiert, dann musst du erst mal Gespräche führen. Und es gab keinen Kontakt zu Schalke, also auch kein Interesse an meiner Person», betonte der 49-Jährige.

Es werde sicher Gespräche mit Clubs geben, so Baumgart, «aber ich bin mir sicher, dass es mit denen, die in den Medien am lautesten gehandelt werden, am Ende am wenigsten etwas wird. Schalke war kein Thema und Köln ist gerade auch keins.»

Baumgart trainiert die Ostwestfalen seit 2017, in der Saison 2018/19 gelang der Aufstieg in die Bundesliga. Aus dieser stieg der SCP in der vergangenen Spielzeit aber direkt wieder ab. Aktuell ist Paderborn Tabellenneunter nach 28 Spieltagen der 2. Bundesliga.

