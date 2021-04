Zoll kontrolliert Paketlieferdienste im Großraum Köln/Bonn

Köln (dpa/lnw) - Die Arbeitsbedingungen von Paketwagenfahrern nimmt der Zoll seit Dienstagmorgen im Großraum Köln/Bonn unter die Lupe. Kontrolliert wird etwa, ob die Fahrer bei der Sozialversicherung angemeldet sind und den Mindestlohn von 9,50 Euro pro Stunde erhalten, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Köln sagte. Die Überprüfung finde unter anderem an Depots verschiedener Paketdienstleister statt. Kontrollteams seien etwa in Bornheim, Erftstadt, Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen Kreis unterwegs. «Alles, was Pakete ausfährt, wird heute von uns kontrolliert.» Mehr als 70 Zöllnerinnen und Zöllner seien im Einsatz.

Von dpa