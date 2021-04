Erdbeerernte: Erste Früchte unter Folie Ende April reif

Wachtberg (dpa/lnw) - Mit Hilfe des Anbaus unter schützender Folie wollen rheinische Landwirte Ende April die ersten Erdbeeren ernten. Allerdings werde dafür Sonnenschein benötigt, damit im Folientunnel frühsommerliche Temperaturen herrschen, erklärte die Fachgruppe Obstbau Bonn/Rhein-Sieg am Dienstag in Wachtberg bei Bonn. In Folientunneln können die empfindlichen Beeren früher reifen und gleichzeitig vor Wind, Regen, Frost und Hagel geschützt werden. Anfang Mai beginnt allgemein in Nordrhein-Westfalen die Erdbeerernte aus verfrühtem Anbau. Klassische Erntemonate sind Mai, Juni und Juli.

Von dpa