Funkels Comeback: Erste Einheit, lange Ansprache

Köln (dpa) - Nach 15 Monaten ist Friedhelm Funkel wieder zurück auf dem Trainingsplatz. Um 11.30 Uhr am Dienstag bat der 67-Jährige die Mannschaft des 1. FC Köln zur ersten Übungseinheit am Geißbockheim. «Kommt Männer, fangen wir an», sagte der Trainer-Routinier und Nachfolger des am Sonntagabend freigestellten Markus Gisdol. Zuvor hatte der neue FC-Chefcoach in der Kabine eine lange Ansprache ans Team gehalten. Intensive Gespräche mit der Mannschaft hatte Funkel bereits angekündigt. «Es ist wichtig so schnell wie möglich das Vertrauen der Spieler zu gewinnen», sagte er.

Von dpa