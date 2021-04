Schauspieler-Paar Brambach und Sommer fordert Schulöffnungen

Recklinghausen (dpa/lnw) - Das Schauspieler-Paar Martin Brambach (53, «Tatort») und Christine Sommer (50, «Alisa - Folge deinem Herzen») erlebt hautnah die Folgen von geschlossenen Klassenzimmern in der Corona-Pandemie. Die beiden Darsteller - wohnhaft in Recklinghausen im Ruhrgebiet - schilderten ihre momentane Situation in einem offenen Brief an die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). «Unser 10-jähriger Sohn durfte im Jahr 2021 für ganze fünf Tage die Schule besuchen», berichtete das Paar darin. Das Schuljahr zuvor habe auch nicht viel besser ausgesehen. «Er ist nun nach vier Monaten Lockdown kaum noch dazu zu bewegen, alleine zu lernen und ihm fehlt der persönliche Kontakt.»

Von dpa