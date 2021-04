Gündogan sieht fehlende Zuschauer als Nachteil für Dortmund

Nicht überrascht war der Mittelfeldspieler über den guten Auftritt seiner Ex-Kollegen am vergangenen Dienstag in Manchester. «Ich verfolge ihre Spiele und weiß um ihre Qualitäten. An einem guten Tag können sie jede Mannschaft in Europa schlagen», sagte der 30-Jährige.

Ganz besonders beeindruckt zeigte sich Gündogan auch von BVB-Angreifer Erling Haaland. «Seine Statistiken sind herausragend», schwärmte er. «Er geht dahin, wo es weh tut. Ein fantastischer Spieler.»

