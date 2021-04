Münster (dpa/lnw) - Im Streit um die Herausgabe von Akten für den Untersuchungsausschuss Missbrauch im nordrhein-westfälischen Landtag verkündet der NRW-Verfassungsgerichtshof am 20. April eine Entscheidung. Das teilte die Pressestelle am Dienstag in Münster mit. Die mündliche Verhandlung zu der Klage von Abgeordneten von SPD und Grünen war am 23. März.

Von dpa