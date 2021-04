Verlustreiche Saison für Skilifte im Sauerland

Winterberg/Willingen (dpa) - Der schneereichste Winter seit fünf Jahren ist für die Skiliftbetreiber im Sauerland wegen der Corona-Pandemie ein Verlustgeschäft. In nur zwei von über 30 Skigebieten gab es überhaupt Liftbetrieb - und das an voraussichtlich 42 von 120 angesichts der Witterungsbedingungen eigentlich möglichen Tagen, wie die Wintersport-Arena Sauerland, der Zusammenschluss der Liftbetreiber in der Region, am Dienstag mitteilte. Selbst Skigebiete ohne Beschneiungsanlagen hätten in der nun überall auf das Ende zusteuernden Saison an 50 Tagen ausreichend Schnee auf den Pisten gehabt, um Wintersport zu ermöglichen - durften aber zu der schneereichen Zeit nicht, so die Bilanz.

Von dpa