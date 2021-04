NRW-Linke: Wagenknecht und Birkwald als Spitzenduo bestätigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Sahra Wagenknecht und Matthias W. Birkwald als Spitzenduo geht die nordrhein-westfälische Linke in die Bundestagswahl. Die Landesliste, über die rund 200 Delegierte am Samstag online abgestimmt hatten, wurde durch die schriftliche Schlussabstimmung per Urnenwahl bestätigt. Damit ist das Ergebnis rechtssicher. 144 Delegierte haben demnach mit Ja, 50 mit Nein gestimmt. Laut Mitteilung der Partei vom Dienstag gab es zudem drei Enthaltungen und eine ungültige Stimme.

Von dpa