BVB mit Zuversicht ins Viertelfinal-Duell mit Manchester

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Halbfinale der Champions League seit 2013. Nach dem unglücklichen 1:2 bei Manchester City will der Fußball-Bundesligist im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen die als Mitfavorit gehandelten Engländer um Starcoach Pep Guardiola für einen Coup sorgen. Schon bei einem 1:0 wäre der BVB am Ziel, ansonsten ist ein Erfolg mit zwei Treffern Unterschied vonnöten. Der Einsatz der angeschlagenen Stammkräfte Mats Hummels und Marco Reus ist fraglich. Auf Angreifer Jadon Sancho muss BVB-Coach Edin Terzic definitiv verzichten.

Von dpa