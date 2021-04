Hausärzte kritisieren Vorgehen bei Astrazeneca-Impfungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, hat das Vorgehen bei den Corona-Impfungen mit dem Stoff von Astrazeneca in den Praxen kritisiert. «Wegen des Hin und Hers um Astrazeneca sind viele Patienten und Ärzte verunsichert», sagte er der «Rheinischen Post» (Mittwoch). «Umso ärgerlicher ist es, dass sie in der kommenden Woche nur dann mit Biontech beliefert werden sollen, wenn sie ebenso viele Astrazeneca-Dosen abnehmen.»

Von dpa