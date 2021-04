Vereinsheim in Olpe brennt vollständig aus

Olpe (dpa/lnw) - Das Vereinsheim in Olpe ist in der Nacht zum Mittwoch vollständig ausgebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits vollständig in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Es gab keine Verletzten. Es waren rund 70 Feuerwehrleute vor Ort. Eine Brandursache war zunächst nicht bekannt.