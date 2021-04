Schauer, Schnee und Glätte in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Nach einem heiteren Start in den Mittwoch, müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf kurze Schauer einstellen. Im Bergland kann es auch schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen in Offenbach mitteilte. Auch kurze Gewitter mit Graupel sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben Grad in Ostwestfalen und zehn Grad am Rhein, auf dem Kahlen Asten drei Grad.

Von dpa