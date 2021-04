Trauerbeflaggung in NRW zur Gedenkfeier für Pandemie-Opfer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zur geplanten zentralen Gedenkfeier am kommenden Sonntag in Berlin für die in der Corona-Pandemie Gestorbenen gilt in Nordrhein-Westfalen Trauerbeflaggung. Das Innenministerium in Düsseldorf habe dies landesweit für alle Dienstgebäude angeordnet, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet am Sonntag in Berlin die zentrale Gedenkfeier aus.

Von dpa