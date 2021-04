Rechtsprofessor aus Münster äußert Verfassungsbedenken gegen Corona-Notbremse

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat nächtliche Ausgangsbeschränkung im Märkischen Kreis und in Siegen-Wittgenstein beanstandet . Es bestünden „ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung“, begründeten die Richter laut Mitteilung von Mittwoch ihre Entscheidung vom Vortag. So habe der Kreis Siegen-Wittgenstein in seiner Allgemeinverfügung nicht ausreichend dargelegt, wie Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr zur wirksamen Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens beitrügen. In beiden Kreisen liegt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) mit 214,1 in Siegen und 232,8 im Märkischen Kreis hoch. Es ist absehbar, dass die strittige Frage vom Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster geklärt wird. Der Landrat des Märkischen Kreises hatte bereits am Dienstag angekündigt, aufgrund der landes- und bundespolitischen Tragweite der Entscheidung in nächster Instanz Beschwerde einzulegen - eng abgestimmt mit dem NRW-Gesundheitsministerium.