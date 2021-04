Ministerium: Rechtsextreme wollen Demos instrumentalisieren

«Rechtsextremisten aus allen Bereichen mobilisieren immer wieder für Protestversammlungen und nehmen auch daran teil. Dies gilt insbesondere für größere Versammlungen, bei denen mindestens eine dreistellige Zahl an Teilnehmern zu erwarten ist», heißt es in dem Bericht. Die Unterwanderung gehe inzwischen so weit, «dass Corona-Leugner auch aus dem nicht-extremistischen Umfeld immer häufiger den Sprachgebrauch der Rechtsextremisten nutzen». Damit werde ein Klima erzeugt, das die «Gefahr einer Radikalisierung bis hin zur Ausübung von Gewalttaten in sich birgt».

Laut Ministerium waren NPD-Mitglieder aus NRW Ende März sogar zu einer Kundgebung in Kassel gereist. Dort wurden zur Unterstützung der hessischen Behörden auch Polizisten aus Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Während die Beamten bei dieser Demo unverletzt blieben, wurden Polizisten aus NRW bei einem Einsatz in Dresden am 13. März attackiert - neun Beamte wurden laut Ministerium verletzt.

