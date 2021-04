Erkrath (dpa/lnw) - Nach Attacken auf Autos von Impfzentrumsmitarbeitern in Erkrath bei Düsseldorf hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei schließt eine politisch motivierte Aktion von Impfgegnern nicht aus. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Mettmann.

Von dpa