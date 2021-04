Detektiv erwischt Ladendieb mit 19 Packungen Schönheitscreme

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei dem Versuch, 19 Packungen Schönheitscreme zu stehlen, ist ein Mann in Bielefeld von einem Ladendetektiv gestoppt worden. Der 37-Jährige war dem Detektiv am Montag aufgefallen, weil er die Beute im Wert von 379 Euro zunächst in seinen Einkaufswagen packte, in einer Ecke verschwand und mit leerem Wagen zurückkehrte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Detektiv nahm den Mann zur Seite und fand in dessen prall gefüllter Umhängetasche die Waren. Der Mann ohne festen Wohnsitz war bereits polizeibekannt und kam in Untersuchungshaft.

Von dpa