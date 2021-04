Ermittlungen gegen Drogenhändler: Razzien in Berlin

Aachen (dpa) - Bei einer Razzia gegen eine Bande von Drogenhändlern sind am Mittwoch im Stadtgebiet von Berlin mehr als 30 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden. Insgesamt seien 17 Haftbefehle in Berlin und den Niederlanden vollstreckt worden, erklärte ein Sprecher der federführenden Staatsanwaltschaft Aachen am Mittwoch. Die Ermittlungen richteten sich gegen eine vietnamesischstämmige Tätergruppe. Sie sollen in Bayern und Berlin einen schwunghaften Handel mit aus den Niederlanden stammenden Betäubungsmitteln betrieben haben.

Von dpa