Virologe Streeck beendet Datenerhebung in Gangelt

Der Virologe und sein Team waren für diverse Untersuchungen in den Kreis Heinsberg gekommen, der nach einer Karnevalssitzung in Gangelt zu einem der ersten deutschen Corona-Hotspots wurde. In einer ersten Studie - der sogenannten Heinsberg-Studie - hatte er unter anderem die Ausbreitung des Virus in der Region erforscht. Die Untersuchung sorgte für Aufsehen aber auch Kritik an der Methodik und der Begleitung durch eine PR-Agentur. In einer weiteren Studie nahm Streeck etwa die mögliche Immunität in der Bevölkerung in den Blick.

Während die Datenerhebung in Gangelt vor dem Ende steht, ist Streecks Team neuerdings in Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis aktiv. In dem Ort werden nun - wie in Gangelt - zum Beispiel Rachenabstriche und Blutproben gesammelt. Die Kommune soll später als Vergleichsmaßstab für Gangelt dienen. Mehrere Medien berichteten.

«Wir haben versucht, einen Ort zu finden, der in Größe und Struktur ähnlich ist zu Gangelt. Das trifft auf Rheinbach zu», sagte Streeck. Allerdings habe es in Rheinbach keinen Hotspot gegeben. «Wir wollen nun zum Beispiel untersuchen, wie sich die Dunkelziffer im Vergleich zu Gangelt darstellt - also im Vergleich eines Ortes, der einen Hotspot hatte, zu einem ohne Hotspot», sagte Streeck.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-201929/3