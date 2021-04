Mitarbeiter am Impfzentrum angefahren: Flüchtiger gefasst

Bochum (dpa/lnw) - Die Bochumer Polizei hat einen Mann gefasst, der einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Impfzentrum mit seinem Auto angefahren hatte und geflüchtet war. Nach bisherigen Ermittlungen habe der 58-jährige Bochumer am Dienstag am Impfzentrum in der Nähe des Fußball-Stadions gehalten, um eine Person abzusetzen. Dort habe sich ein heftiger Streit zwischen dem Autofahrer und dem Security-Mitarbeiter (44)entwickelt, in dessen Verlauf der Autofahrer den Mann beleidigte und davonfuhr.

Von dpa